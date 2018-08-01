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Пожарные, минирование и скорая помощь: Как в Первомайскугле пытаются поменять руководство

Сегодня, 15:52 citynews.net.ua | Напечатать

Уже неделю в Луганской области пытаются поменять руководителя на ГП Первомайскуголь.

Конфликт начался после того, Министр энергетики Игорь Насалик уволил и.о. гендиректора Артура Мирумяна и пообещал представить нового руководителя государственного предприятия, большая часть активов которого находится на оккупированной территории.

Причиной отставки Мирумяна послужила его неэффективная работа по устранению последствий ЧП на шахте "Золотое" и нецелевое использование более 131 млн грн бюджетных средств.

Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, эти деньги были выделены на проведение работ по водоотводу и закупку оборудования, а именно 6 специальных насосов, которые производит единственный в Украине завод "Южгидромаш".

Позже выяснилось, что оборудование завод не продавал, а вместо новых насосов на шахту была поставлена техника неизвестного происхождения. "По этому инциденту было возбуждено уголовное дело в отношении Мирумяна и сейчас им занимаются следственные органы", - сообщил источник и добавил: "Гройсман остался крайне недоволен данной ситуацией и использованием средств, которые Кабмин выделил на предотвращение техногенной катастрофы".

Особо стоит отметить, что шахтеры уже 4 месяца не получают зарплату - только месяц назад выдали по 600 гривень на каждого в виде непонятного платежа.

В результате Артур Мирумян был отстранен от должности приказом министра энергетики Игоря Насалика от 7 августа 2018.

А продолжился конфликт после того, как Сергей Водопьянов (возможный новый руководитель ГП) пытался попасть в административное здание.

Сторонниками Мирумяна были пущены в ход практически все методы - организовано силовое прикрытие и собраны сторонники старого руководителя из профсоюзов, объявлено о забастовке и акциях протеста.

Чуть позже в полицию поступил анонимный звонок о том, что здание заминировано. По версии протестующих в увольнении Мирумяна виноват предприниматель Виталий Кропачев, который имел с ним конфликт. И сторонниками же Кропачева был совершен звонок о минировании.

14 августа ситуация осложнилась публикацией копий решения Попаснянского районного суда от 10 августа, в котором судья Анжелика Архипенко останавливает действие приказа Министерства энергетики об увольнении Мирумяна.

При этом есть информация, что судья в этот момент находилась в отпуске и проходит переаттестацию.

 


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