Луганская «Заря» отправилась в Португалию для игры с «Брагой» в раунде Лиги Европы

Сегодня, 15 августа, футболисты луганской "Зари" вылетели из Киева в город Порту, откуда отправятся на базу "Браги", с которой сразятся в рамках ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На 21.30 по Киеву в Браге запланирована пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответят Юрий Вернидуб и один из футболистов. А завтра, 16 августа, в 22:30 по киевскому времени "Заре" предстоит встретиться с "Брагой" на стадионе, который был построен к чемпионату Европы 2004 года, и в народе он известен, как «Карьер».

Официальная вместимость стадиона – 30154 зрителей, но на матче не ожидают большого количества зрителей из-за сезона отпусков.