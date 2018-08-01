В оккупированном Хрустальном мужчина подорвал себя гранатой

Житель оккупированного Хрустального (Красный Луч) подорвал себя гранатой.

Об этом пишет Информационное Сопротивление.

"На днях в оккупированном Красном Луче, по ул. Воронежская, 12, обнаружен труп гр. Дмитрова Виталия Викторовича, 1967 г.р., с множественными осколочными повреждениями тела, кисти правой руки, отсутствует голова", - говорится в сообщении.

Установлено, что 7 августа Дмитров покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой РГД. С места происшествия изъяты предсмертная записка и металлические осколки.