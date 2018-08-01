ФСИН пустит правозащитницу к Сенцову

Федеральная служба исполнения наказаний разрешила российской правозащитнице Зое Световой посетить исправительную колонию в городе Лабытнанги, где находится украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку уже 93-й день.

Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить исправительную колонию в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», – написал он в Twitter.