Пауэрлифтеры Луганщины - на пьедестале чемпионата Европы

Во Франции (город Меригнак) завершился чемпионат Европы по пауэрлифтингу по классическому жиму лежа среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек.

Соревнования проходили с 9 по 12 августа.

В состав национальной сборной вошли пять спортсменов Луганщины, которые принесли в копилку сборной Украины пять медалей.

Так, среди юношей и девушек наша Кристина Леоненко (в / к до 43 кг) и Екатерина Купаева (в / к 63 кг) завоевали золотые медали европейского первенства.

В весовой категории до 63 кг среди ветеранов, чемпионкой континента стала Анна Кадацкая. Еще одно золото в своей весовой категории завоевал луганчанин Сергей Пархоменко.

Череменко Наталья стала серебряным призером соревнований в весовой категории до 47 кг.

Тренируют спортсменов: Андрей Ивженко и Анна Кадацкая; Виталий Кулиш; Александр Дубовой.