На Донбассе за сутки зафиксировали 7 пролетов беспилотников боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, зафиксировано 7 пролетов беспилотников боевиков.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах, сообщается на странице штаба в Facebook.

Как отмечается, боевики на Донбассе вчера усилили попытки воздушной разведки позиций ООС.

"Средствами ПВО зафиксировано 7 случаев применения врагом беспилотных летательных аппаратов, которые идентифицированы как "Орлан-10" российского производства. Работа всех БПЛА была прекращена средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в штабе.