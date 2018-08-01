Денисову призвали обеспечить удаление персональных данных журналистов с «Миротворца»

Ряд журналистских организаций призвали уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову обеспечить удаление персональных данных журналистов из базы сайта «Миротворец». Соответствующее заявление опубликовал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

По его словам, «Миротворец» более двух лет «генерирует вражду к журналистам международных и украинских медиа, провоцирует угрозы жизни и здоровью работников СМИ».

«НСЖУ и наши партнеры надеются, что госпожа Денисова использует и свое влияние по должности, и свое неформальное влияние, чтобы убедить кураторов "Миротворца", что журналистам и писателям не место на этом ресурсе. Уверены, что такое решение поприветствуют все международные институты», – добавил Томиленко.

Помимо НСЖУ, обращение к Денисовой поддержали составители Индекса физической безопасности журналиста и медийные организации: «Информационная безопасность», «Платформа прав человека», «Институт развития региональной прессы», «Академия украинской прессы».