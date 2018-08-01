Израильские волонтеры организовали реабилитационный лагерь для семей военнослужащих, погибших на Донбассе

Израильские волонтеры организовали реабилитационный лагерь, в который приглашают вдов и детей погибших на Донбассе бойцов. Для украинцев – все бесплатно. Они отдыхают на Мертвом море, ездят на экскурсии, а еще с ними работают психологи, сообщает «Сегодня».

Недельный курс реабилитации на берегу моря, в лагере "Крылья", оплачен израильскими волонтерами. В расписании – ежедневные сеансы с психологом.

Кроме реабилитационной программы – экскурсии и развлечения.

Этим летом лагерь посетят больше трех десятков украинцев, нуждающихся в психологической помощи.

"Критерии следующие: во-первых – это семья, которая потеряла отца в АТО. Во-вторых – это семья, которая никогда нигде не была. И самое главное, что эта семья нуждается в психологической реабилитации. Из опыта прошлого года, те семьи, которые приехали сюда в Израиль – реально изменились", – говорит организатор лагеря "Крылья" Вячеслав Фельдман.

В планах организаторов – привлечь спонсоров и в следующем году пригласить на реабилитацию в Израиль как можно больше украинцев, которым психологическая поддержка просто необходима.