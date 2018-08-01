В Северодонецке патрульные спасли самоубийцу

Патрульные спасли жизнь мужчине, который совершил попытку самоубийства в минувшую среду в городе Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Прибыв на место вызова, правоохранители нашли на девятом этаже окровавленного и едва вменяемого гражданина. Не теряя времени, была вызвана скорая медицинская помощь. Также инспекторы оказали пострадавшему первую неотложную домедицинскую помощь, наложили три турникета - более эффективные аналоги жгутов, повязки для остановки кровотечения и зафиксировали осколок стекла у локтевого сустава.

Также проводились мероприятия для поддержки пострадавшего в сознании до приезда скорой и оказана помощь в транспортировке к машине медиков. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в больницу.