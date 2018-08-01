Местные громады Луганщины получили от упрощенцев 170 млн грн единого налога

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-июле текущего года.

В ведомстве сообщили, что основная часть поступлений единого налога, а это 95,1 млн грн, уплачена физическими лицами – предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 58,5 млн грн.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2017-го года поступления единого налога увеличились почти на 30,7 млн грн или на 22,1 процента.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 16,1 млн грн, что на 1,4 млн грн или на 9,3 % больше, чем в январе-июле 2017-го года.

Напомним, всего в январе-июле 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 543 млн грн.