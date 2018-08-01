Волкер: Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на Донбассе

Спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что, согласно Минских соглашений, Россия должна допустить миссию ОБСЕ на неконтролируемый участок украинско-российской границы на Донбассе.

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Россия последовательно блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе, а подконтрольные ей силы мешают СММ надежно следить за границей, поскольку она направляет в Украину войска, оружие и материалы. При этом она утверждает, что это "внутренний" конфликт и приводит лицемерные аргументы относительно Минских соглашений", - написал Волкер.

Он акцентировал, что Россия использует неконтролируемую границу для поддержки конфликта на Донбассе. Дипломат отметил, что если бы она хотела мира для Украины, то продемонстрировала бы добрую волю к этому путем сотрудничества с международным сообществом по контролю за границей.

"Это разрешается в рамках Минских соглашений. Ст. 9 касается восстановления контроля за границей украинского правительства на следующий день после местных выборов, а не международного мониторинга или попыток предотвратить незаконное снабжению войск и техники (которая должна быть отведена в рамках "Минска")", - отметил спецпредставитель США.