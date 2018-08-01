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На Луганщине полицейские разыскали и вернули родителям 10-летнего мальчика

Сегодня, 18:20 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине полицейские разыскали и вернули родителям 10-летнего мальчикаОколо часа ночи в Сватовский отдел полиции обратился обеспокоен 57-летний местный житель и сообщил, что до сих пор его 10-летний сын не вернулся домой после вечерней прогулки. Последний раз ребенок выходил на связь в 20.30 сообщив о том, что уже направляется домой. После этого его телефон был вне зоны досягаемости.

Об этом сообщает Сватовский отдел полиции.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав Сватовского отдела полиции. Были созданы отдельные поисковые группы. Всю ночь полицейские разыскивали ребенка. Проверяли и железнодорожную станцию, и автовокзал, все развлекательные заведения и магазины, «прочесывали» парковую зону и территорию вокруг реки Красная. На рассвете полицейские нашли мальчика у реки.

Мальчик объяснил полицейским, что с вечера загулялся с друзьями до позднего вечера и побоялся идти домой, отец будет за это ругать. Ночь он провел спрятавшись в заброшенном здании у почтового отделения, а утром пришел к реке, чтобы умыться.

С подростком проведена беседа о недопущении подобных случаев в будущем.

Решается вопрос относительно привлечения родителей к административной ответственности по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» кодекса Украины об административных правонарушениях.


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