В сети появились первые фото украинской САУ «Богдана»

В сети обнародованы фотографии новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».

Соответствующие фотографии выложили на своих страницах в Facebook главред Defense Express Сергей Згурец и советник Президента Юрий Бирюков.

Ранее «Украинский милитарный портал» сообщил, что 10 августа министр обороны Украины Степан Полторак будет решать, принимать ли САУ «Богдана» на вооружение.

«Испытания уже проходят... и окончательное решение (о принятии на вооружение. - Ред.) я буду принимать 10 августа», – отметил министр.