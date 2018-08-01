Под Новотошковским подорвались двое украинских солдат

Под Новотошковским подорвались двое украинских солдатСегодня, 13:59
На Луганщине между Новотошковкой и неподконтрольным украинским властям Голубовским подорвались двое украинских солдат. Военнослужащие подорвались на неустановленном взрывном устройстве 9 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
«9 августа утром на участке между поселком Новотошковское и неподконтрольным украинской власти Голубовским 2-е военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве», – отметили в пресс-службе.
«С ранениями бойцов отправили в Северодонецк для оказания неотложной медицинской помощи», – добавили в ЛугОГА.