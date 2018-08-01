В Попаснянский район привезли гуманитарную помощь

В отделы образования и здравоохранения Попаснянской райгосадминистрации доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Для Попаснянщины собрали и передали 3,5 тонны общего груза. Так, школьную мебель выгрузили в Попаснянской общеобразовательной школе № 24, медицинское оборудование и санитарно-гигиенические средства направлены в Попаснянскую районную центральную больницу», – говорится в сообщении.

В разгрузке помогли бойцы одной из военных частей Национальной гвардии Украины.

«Помощь собрана общественной организацией "Совет национальных сообществ Украины" и благотворительными организациями "Благотворительный фонд "Дари Добро" и "Украинская лига благотворителей"», – добавили в Луганской ОВГА.