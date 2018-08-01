11 августа КПВВ Станица Луганская временно прекратит пропускать людей

Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» временно прекратит пропускать пассажиров 11 августа.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединённых сил в Facebook. КПВВ будет закрыт в субботу с 10 часов утра до 13 часов дня.

В сообщении говорится, что такое решение приято командованием ООС, чтобы ликвидировать взрывоопасные предметы в районе Станицы Луганской.

«Обращаемся к гражданам, которые намерены следовать в этот день с контролируемой территории Украины через КПВВ «Станица Луганская» с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», - сообщили в штабе.