Местные бюджеты Луганщины получили более 1,5 млрд грн налогов и сборов

В январе-июле 2018 года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 1 млрд 543 млн грн налогов и сборов. Это на 90 млн грн больше, чем за семь месяцев 2017-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Самым весомым является налог на доходы физических лиц, которого за 7 месяцев поступило 1 млрд 120 млн грн, что превышает поступления за аналогичный период прошлого года на 83,2 млн гривен.

Следует отметить, что успешное наполнение местной казны свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, дает органам местного самоуправления возможность развития и благоустройства наших городов и поселков, повышения уровня социальных гарантий граждан.

Главное управление ГФС в Луганской области благодарит субъектов хозяйствования за сотрудничество и добросовестную уплату налогов в бюджет.