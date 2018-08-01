Серьезные перебои с мобильной связью оператора "Vodafone-Украина" (МТС) снова наблюдаются на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.

"06.40 Донецк Водафон упал(((", "Луганськ Vodafone не працює... побачили десь 6:30 ранку", "МТС с утра отсутствует полностью, естественно вместе с Лугаком. Ночью что-то у нас происходило. По слухам: видели скорые, слышна была стрельба. Ещё очень странно, что в других районах города связь есть, а на востоке – нет", "08:35 Київський р-н - так, мережа Vodafone є, але рахунок перевірити не дає", - пишут жители ОРДЛО.

Оператор подтверждает, что сейчас действительно наблюдаются сложности со связью. "Наши специалисты уже занимаются вопросом. Извините за неудобства", - сообщают представители "Vodafone-Украина".