На Луганщине открыли еще один ЦПАУ за 1,6 млн грн

В Троицкой объединенной территориальной громаде открылся Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

«Модернизированный Центр предоставления административных услуг будет способствовать более эффективному и оперативному оказанию административных и социальных услуг для более 14 тысяч жителей Троицкой ОТГ», – говорится в сообщении.

Капитальный ремонт помещения и оснащение ЦПАУ был проведен за средства гранта. Также был украшен фронт-офис, приобретена офисная мебель и оборудование для 7 рабочих мест, оснащены зоны ожидания, детский уголок, помещение архива, котельная, установлен сервер.

По информации ПРООН, стоимость проекта составляет почти 1 млн 600 тыс. грн (60 тыс. долл. США), а за счет бюджетных средств громада выполнила работы по благоустройству территории, частичный ремонт кровли и утепление здания.

Для маломобильных групп населения вход в помещение ЦПАУ оборудован пандусом. У здания центра также появилась детская площадка.

«Этот ЦПАУ сразу поднял Троицкую громаду до лидеров предоставления административных услуг на Луганщине, сейчас центр предоставляет 95 административных и социальных услуг», – сообщил председатель Троицкой ОТГ Демид Палагно.

Отмечается, что Троицкая ОТГ состоит из 39 поселений с населением 14 151 (в том числе 1963 детей). Всего на Луганщине за период с июня 2017 года при поддержке ПРООН открыто уже 10 ЦПАУ.