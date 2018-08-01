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ВСУ с начала войны на Донбассе полностью отказались от советских радиостанций

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Вооруженные силы Украины с начала войны на Донбассе полностью отказались от использования радиостанций советского производства и заменили их на новейшие цифровые.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины Владимир Рапко, пишет РБК-Украина.

По его словам, на сегодня ВСУ, в частности, используют несколько независимых систем спутниковой связи, в состав которых входит более 1 тыс. специальных терминалов.

"Все радиостанции заменены на современные радиостанции...Насущную потребность мы обеспечили", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе ведомства, за 4 года в ВСУ практически изъяты коротковолновые (КВ) и ультракоротковолновые (УКВ) радиосредства производства бывшего СССР и используют новейшие цифровые радиосредства и вспомогательное оборудование.

Рапко рассказал, что новые радиостанции способны шифровать связь и противостоять препятствиям путем перехода на другую частоту.

Он отметил, что укомпклектация украинских войск современными средствами радиосвязи происходит за счет как государственного бюджета Украины, так и за счет материально-технической помощи от правительства США, Великобритании и Канады.

"Однако, потребность в современных средствах радиосвязи остается значительной, поэтому применяется ряд неотложных мер для обеспечения ими частей и подразделений Вооруженных сил Украины. Мы работаем над полным обеспечением Вооруженных сил Украины в ближайшее время", - добавил Рапко.


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