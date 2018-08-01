В Донбассе российские военные избили и закопали живьем соратника

В рядах российско-оккупационных войск в Донбассе фиксируется ухудшение морально-психологического состояния личного состава и снижение уровня его заинтересованности в дальнейшей "службе", сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Что приводит к увеличению количества конфликтов между террористами.

Так, во вторник, 7 августа, на передовой позиции одной из "частей" так называемого "1 АК" террористической группировки "ДНР" трое российских военных избили своего "сослуживца", нанеся тяжелые травмы, и закопали живьем, после чего дезертировали.

Командование оккупационных войск пытается бороться с ростом количества случаев самовольного оставления мест службы и дезертирства оккупантов. В частности, принимает дополнительные меры для их поиска и задержания. "На каждом пункте пропуска (блокпосту) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать", - отмечают разведчики