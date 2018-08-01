Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

В областных и Киевском городском военных комиссариатах продолжается подготовка к проведению осеннего призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ на свой странице в "Фейсбуке"

Отмечается, что управлением "проводится детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, организовано проведение всестороннего и углубленного изучения призывников, подлежащих очередному призыву".

Кроме того, проводятся сверки списков работающих призывников с предприятиями, учреждениями и организациями.

Призыв на срочную военную службу начнется после издания и публикации соответствующего Указа президента Украины.