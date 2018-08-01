На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 августа 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По информации Минобороны, вчера боевики 36 раз обстреливали украинские позиции, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

"В результате боевых действий 7 августа потерь среди украинских защитников нет", - сообщил он.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, на Донбассе вчера украинские военные ликвидировали трех боевиков, еще девять были ранены.