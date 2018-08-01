«Депутат ЛНР» вместо пенсии в Украине получил 8 лет тюрьмы

По материалам Службы безопасности Украины «депутат» так называемого «народного советы ЛНР» осужден на 8 лет тюрьмы.

Правоохранители установили, что житель Хрустального в 2014 году присоединился незаконным вооруженным формированиям. Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских «законов» псевдореспублики.

Сотрудники Службы безопасности, вовлеченные в операции объединенных сил задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Лисичанский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.