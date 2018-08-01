В Лисичанске хотят повысить плату за вывоз мусора

Лисичанское коммунальное автотранспортное предприятие планирует увеличить тариф на услуги по вывозу бытового мусора почти на 270% процентов.

Об этом говорится на официальном сайте Лисичанского городского совета.

Так, увеличение тарифа на предприятии объясняют "увеличением расходов и ростом минимальной заработной платы".

В сообщении отмечено, что действующие тарифы на услуги по вывозу мусора были утверждены решением Лисичанского исполкома в конце 2012 года и введены в действие в начале 2013 года. За это время уровень минимальной заработной платы увеличился на 371,4%, стоимость электроэнергии увеличилась на 276,9%, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась на 266,9%.

"Предприятие не в состоянии своевременно рассчитываться с поставщиками, в связи с чем растет кредиторская задолженность, что в свою очередь, ведет к снижению качества услуг", - сообщили на предприятии.

Подчеркнем, что если все же решение о повышении будет принято, то действующие тарифы на вывоз мусора увеличатся на 230,7% для населения государственного сектора, на 269,4% для населения частного сектора, на 247,1% для потребителей II группы и примерно на 238,6% для III группы потребителей.

"ЛКАТП 032806 принимает письменные замечания и предложения относительно намерения осуществить полную смену тарифов на услугу по вывозу мусора от физических и юридических лиц, их объединений в течение 10 календарных дней со дня опубликования этой информации на официальном сайте Лисичанского городского совета (с 7 августа 2018 года) по адресу: 93120, г Лисичанск, Исаева балка", - сказано в сообщении.