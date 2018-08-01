«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Экс-полицейский Савва Чуйков рассказал, что его мать - Мирину Чуйкову, пятый месяц удерживают в плену «МГБ ДНР».

Об этом Чуйков написал на своей странице в Facebook.

Жительницу Горловки «ДНР» обвиняет в шпионаже и удерживает в Донецком СИЗО. По словам Чуйкова «ДНР» скрывает факт ее присутствия там.

«На данный момент нам критически важно получить официальное подтверждение со стороны "ДНР"о том, что мама содержится у них. Красный Крест отказывается взаимодействовать с МГБ. Боятся? ООН отказались помочь нам в получении документов со стороны "ДНР", подтверждающие, что мама находится у них», - написал Чуйков.

Также он сообщает, что женщина содержится «без связи с внешним миром и человеческих условий».