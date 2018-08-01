Под Администрацией Президента родные военнопленных требуют освобождения своих родственников

Под Администрацией президента родные военнопленных - Александра Коринькова, Сергея Глондара и Богдана Пантюшенко требуют освобождения своих родственников, находящихся в плену более 2 лет. Об этом сообщает «Громадське».

По словам жены Александра Коринькова - Юлии, на «решение об освобождении мужчин может повлиять только президент». Именно поэтому они приехали в Киев.

«Мы приехали чтобы бороться за свободу и свободу наших родственников. Для нас результат - это освобождение ребят. Мы знаем, что все в руках президента», - отметила женщина.

Последний раз Юлия Коринькова разговаривала по телефону с мужем в июне 2016 года. А недавно представители ООН сказали Юлии, что видели ее мужа живым.