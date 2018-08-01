В Луганской области пытаются сдержать тарифы на воду

В Луганской области разработан ряд мероприятий, которые позволят не допустить роста тарифов, а в дальнейшем значительно сбалансировать расходную часть тарифов РКП «Старобельсквода», которое обеспечивает водоснабжение в 7 районах региона. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталия Сурая, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предприятию утвердила тарифы в следующем размере (с НДС): вода – 15,25 грн / м куб., стоки – 29,77 грн / м куб.

Тарифы, которые представлены на общественное слушание, составляют (с НДС): вода – 18,74 грн / м куб., стоки – 38,89 грн / м куб.

«Для стабилизации себестоимости услуг, предоставляемых водоканалом, нами предложено Старобельской райгосадминистрации, предприятию-водопоставщику и пгт Новоайдар разработать совместные мероприятия по поиску альтернативных путей водоснабжения потребителей в Новоайдаре, которые должны привести к снижению затрат на вышеназванные услуги. Среди них применение энергоэффективного оборудования на водопроводных насосных станциях, бурение новых скважин, применение средств автоматизации на технологическом оборудовании водоканала», – заявил Сурай.

Кроме того, местные бюджеты 7 районов Луганской области, пользующиеся услугами РКП «Старобельсквода», должны выделить средства для модернизации и реконструкции водопроводно-канализационных сетей, а также на обеспечение жилого фонда водомерами, что позволит существенно уменьшить потери воды и обеспечить безаварийную работу сетей предприятия.

«Выделение средств местными бюджетами на субвенции для компенсации роста цен на энергоносители и для покрытия тарифной разницы, возникшей в связи с невозмещением действующими тарифами фактических затрат предприятия, обеспечит финансовую стабильность работы водоканала», – сообщили в Луганской ОВГА.