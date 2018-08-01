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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 7 августа 2018 пересекли более 40 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на пунктах пропуска сегодня находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 20/20. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего КПВВ пересекли  40200 человек и 5500 транспортных средств:

"Майорское" - 9470 человек и 1130 транспортных средств;

"Марьинка" - 8120 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9260 человек и 1710 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8920 человек.

Также сообщается, что на КПВВ "Станица Луганская" предотвратили попытку перемещения бытовой техники на общую сумму более 14 000 гривен.


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