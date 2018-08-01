«Азот» в Северодонецке вышел на стабильное производство

ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» входящий в группу Ostchem, выпустил 1,5 тыс. тонн карбамида.

Об этом сообщил председатель профкома предприятия Валерий Черныш, пишет Первая полоса.

«Нашими работниками завершены 6-ти недельные пусковые работы поэтапного запуска предприятия. На этих выходных были произведены первые 1,5 тыс. тонн карбамида. В настоящее время на предприятии стабильно работают мощности по выпуску аммиака, аммиачной селитры и карбамида, а также вспомогательные цеха», – подчеркнул Валерий Черныш.

Ранее Черныш завлял, что «все это стало возможно благодаря работникам Северодонецкого "Азота", которые за все время простоя сумели сохранить оборудование в работоспособном состоянии – за это им огромная благодарность! Профсоюзный комитет считает, что после возобновления производства, руководство предприятия должно приложить максимум усилий для погашения накопленной задолженности по заработной плате. Возобновление работы предприятия – это, прежде всего, заслуга его работников, и их труд нужно ценить», – подчеркнул Валерий Черныш.