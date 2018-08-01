25-26 августа в Северодонецке впервые пройдет книжная толока

25-26 августа впервые в Северодонецке состоится литературно-художественный фестиваль «Северодонецка книжная толока».

Об этом сообщается на странице Кризисного медиа-центра «Северский Донец» в соцсети.

Цель мероприятия — объединить в одну группу жителей города всех возрастов, книгоиздателей, художников, общественных активистов из разных уголков Украины — всех, кто любит книги, музыку и кино.

О том, какие издательства и художники уже подтвердили свое участие, какие площадки будут действовать в течение двух дней и чем они будут наполнены, речь пойдет во время пресс-конференции с участием организаторов и партнеров.

Проект «Северодонецка книжная толока» выполняется в рамках проекта «Укрепление общественного доверия», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID)