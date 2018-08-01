Сегодня 4 года завершению боев за Должанский

В Луганской области 4 года назад проходили бои в селе Должанский на одноименном пункте пропуска.

Об этом сообщает перс-служба Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

В "Должанскому" столкновения между украинской армией и российскими донскими казаками и боевиками "ЛНР" продолжались с 17 июня до 7-8 августа 2014 года.

"В 2014 году из "Должанского котла" не вернулось 11 пограничников, еще 5 пропали без вести. Все охранники границы с грустью вспоминают события, которые произошли возле пункта пропуска "Должанский" четыре года назад и никогда не забудут павших боевых побратимов", - отметили в МВД.

Отметим, что с июня 2014 года контроль над пунктом пропуска "Должанский" с июня принадлежал частям российских казаков и боевиков "ЛНР". Уже 12 июня через пункт пропуска Россия впервые передала пророссийским вооруженным группировкам тяжелую бронетехнику - колонну танков Т-64.

В результате боев с 17 июня украинские военные смогли вернуть Украине контроль над этим пунктом пропуска.