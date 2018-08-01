«ЛНР» не собирается передавать Украине заключенных

В «ЛНР» не собираются передавать заключенных, удерживаемых в тюрьмах, на подконтрольную Украине территорию.

Об этом на своей странице в Facebook заявляет «Восточная правозащитная группа».

Правозащитники отмечают, что последние 4 дня к ним поступают звонки от родственников заключенных граждан Украины, которые были осуждены до начала военного конфликта 2014 года и сейчас незаконно удерживаются в местах лишения свободы в «ЛНР», где их принудительно эксплуатируют на промышленных зонах.

«"Администрации" трудовых колоний "ЛНР" в очередной раз начали составлять списки заключенных, которых якобы собираются передать на подконтрольную территорию Украины. Необходимо отметить, что за последний год это уже четвертая их хорошо спланированная попытка. На самом деле, в "ЛНР" не собираются отдавать заключенных, это нам подтвердил источник в "ГУИН МВД ЛНР": "Заключенные приносят нам деньги, зачем нам их отдавать?" Они даже распустили слух, что создана двухсторонняя межведомственная комиссия по переводу заключенных, но в Минске такого решения принято не было», – говорится в сообщении «Восточной правозащитной группы».

Правозащитники назвали несколько причин, почему в «ЛНР» распускают об этом слухи:

Таким образом, они спускают протестный настрой заключенных, которые недовольны принудительным трудом и условиями содержания;

Настраивают родственников заключенных против Украины, комментируя при этом: «Видите, мы готовы отдать заключенных, вот только Украина их не принимает». Таким образом, они пытаются мобилизовать протестный настрой родственников против Украины;

Перекладывают ответственность за нарушения прав человека в местах лишения свободы, подконтрольных НВФ «ЛНР», на Украину;

Такими действиями оправдывают себя перед международным сообществом, для этого и создают такие информационные поводы;

Настраивают самих заключенных против Украины. После каждой такой попытки, им объявляли, что уже все было решено, но Украина отказалась.

«В который раз отмечаем, что в тюрьмах и зонах "ЛНР" находятся около 5 тыс. граждан Украины, которые подвержены принудительной трудовой эксплуатации, насилию. Представители НВФ "ЛНР" в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, всячески блокируют данный вопрос, что подтверждает их нежелание передать всех заключенных Украине», – заявили в «Восточной правозащитной группе».