В оккупированном Алчевске боевики провели обыск в протестантской церкви. Есть задержанные

В оккупированном Алчевске боевики провели обыск в протестантской церкви. Есть задержанныеВчера, 17:43
В оккупированном Алчевске боевики провели обыск в одной из протестантских церквей.
Об это на странице в Facebook сообщил пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник.
«В "ЛНР" в Алчевске, прямо сейчас. Арестованы служители церкви. Идет допрос. Разогнано собрание», - написал он.
В комментарии изданию «Новости Донбасса» он уточнил, что «МГБ ЛНР» двух задержанных выпустили.
«Суд» в отношении остальных задержанных должен пройти в среду. Сколько еще осталось в «МГБ», ему неизвестно.