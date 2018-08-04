Боевики за сутки 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 6 августа, боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Пивденного, Марьинки, Павлополя, Чермалыка и Лебединского.

Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе ведения боевых действий вблизи населенного пункта Лебединское один украинский военнослужащий получил ранения.

"...ситуация на линии соприкосновения оставалась контролируемой и характеризовалась постепенным ростом активности противника на Луганском и Мариупольском направлениях. Относительное снижение активности противника отмечается на Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях. На Донецком направлении в течение прошедших суток активности противника не замечено", - сообщают в ООС.

По данным разведки, вследствие систематического нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, особенно на Луганском и Мариупольском направлениях, двух оккупантов уничтожено, семь получили ранения.