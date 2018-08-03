В ОРЛО сгорели четыре квартиры в двухэтажном доме из-за попадания молнии

В Вознесеновке (старое название – Червонопартизанск) сгорели четыре квартиры в двухэтажном доме из-за попадания молнии.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС» группировки «ЛНР».

Отмечается, что из восьми квартир в доме пять жилых, в которых проживают 11 человек. Спасатели, по прибытию на место происшествия, увидели горящую крышу с обрушением над пятой квартирой.

Огонь тушился несколько часов. Пожар уничтожил три жилые и одну нежилую квартиру, домашние вещи, мебель на площади 300 квадратных метров. Огнем повреждена нежилая квартира на первом этаже и перекрытие между этажами на площади восемь квадратных метров.

В «МЧС ЛНР» подчеркнули, что жильцы дома временно размещены у родственников. Предварительная причина пожара – удар молнии.