Порошенко: ЕС возьмет «патронаж» над некоторыми городами Донбасса для их восстановления

Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», – отметил он.

По словам Президента, на саммите Украина-ЕС была достигнута договорились о запуске инициативы по «патронажу» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин