Тука: В Кабмине не поддерживают порядок изменения выплат пенсионерам ОРДЛО

Вопрос по изменению порядка выплат пенсий жителям оккупированной части Донбасса не поддерживается Минфином и Минсоцполитики. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямий".

"Два года мы с министром Чернышом бьемся над тем, чтобы изменить существующий порядок (выплат пенсий жителям ОРДО), но, к сожалению, наши инициативы не находят поддержки со стороны остального правительства, поэтому имеем прискорбную ситуацию", – отметил Г.Тука.

Он озвучил вариант, предлагаемый профильным ведомством.

"Мы предлагаем следующее решение: те пенсионеры, несмотря на то, есть ли у них статус внутренне перемещенных лиц или нет, должны иметь возможность периодически выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию и после прохождения верификации в отделении банка могли получать свою заработанную пенсию. Но, к сожалению, такая точка зрения не поддерживается ни Министерством финансов, ни Министерством социальной политики", – сказал он.