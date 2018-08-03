В Объединенных силах провели тренировку боевых пилотов

Авиация из состава Объединенных сил каждую неделю проводит мероприятия по подготовке. Украинские летчики тренируются с единственной целью – стать асами летного дела и скоординированно действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий.

Военные летчики освоили боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям. В сети появились кадры тренировок боевых пилотов авиации ООС, в которых принимали участие экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8

"Каждую неделю продолжаются мероприятия подготовки авиации из состава Объединенных сил. Украинские летчики тренируются с единственной целью - стать асами летного дела и скоординировано действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий. Вашему вниманию предоставляются кадры тренировок боевых пилотов авиации Объединенных сил, в которых участвовали экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Военные летчики отработали боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям", - сообщили в штабе.

Авиационная группировка всегда готова к выполнению задач по назначению, добавили в штабе ООС.

Результат таких тренировок - все цели поражены, а экипажи самолетов и вертолетов в очередной раз продемонстрировали мастерство и профессионализм. Следовательно, авиационная группировка всегда готова к выполнению задач по назначению", - добавили в штабе