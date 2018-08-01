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Лисичанск остался без троллейбусов из-за долгов

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

Лисичанск остался без троллейбусов из-за долгов3 августа луганские энергетики были вынуждены обесточить объекты коммунального предприятия Лисичанского городского совета "Электроавтотранс". Данное предприятие обесточено за долги, которые уже составляют 892 тыс. грн, только за текущее потребление электроэнергии. А за июль коммунальщики вообще не перечислили ни копейки оплаты.

Руководство КП не отреагировало на предупреждение, поэтому получилось так, что часть троллейбусов после обесточивания объектов предприятия осталась на линиях, не в состоянии вернуться к депо.

Городская власть Лисичанска заверила, что не была предупреждена коммунальщиками об угрозе обесточивания, и пообещала выделить миллиону гривен для уплаты долгов Электроавтотрансу.

Также была информация, что городские власти рассчитывают произвести оплату долга по 6 августа.

Энергетики не верят обещаниям коммунального предприятия и, по словам пресс-службы ЛЭО, слишком много раз сталкивались с хитростями и манипуляциями потребителей, которые сводились к одному - как можно больше и дольше потреблять электроэнергию, ничего за нее не платя.

В результате Луганское энергетическое объединение не согласилось ждать, и вынуждено требовать оплату перед восстановлением электроснабжения.


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