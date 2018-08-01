На территории Малиновского лесничества на мужчину упало дерево

2 августа на территории Малиновского лесничества Станично-Луганского района до приезда скорой медицинской помощи погиб мужчина, который работал лесником. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Проверкой установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил на территории Малиновского лесничества в результате удара по голове деревом, которое упало во время его сруба.

Осмотром трупа внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Труп для установления причины смерти направлен на экспертизу, вскрытие назначено на 3 августа. Данный факт зарегистрирован