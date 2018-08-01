Черныш обсудил с новым координатором ООН процес обеспечения жильем ВПЛ

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Киеве провел встречу с новым координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

«Во время встречи министр и госпожа Лубрани обсудили результаты сотрудничества ООН и правительства Украины в вопросах восстановления и развития мира на подконтрольных территориях, а также предоставление помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях и вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос по обеспечению жильем переселенцев. «Министр ознакомил координатора ООН с успешными инициативами МинВОТ по внедрению опыта Грузии в направлении распределения жилья для ВПЛ с использованием балльной системы и использованием механизмов софинансирования из государственного и местных бюджетов. В этом году по инициативе МинВОТ на обеспечение таким жильем ВПЛ может быть потрачено несколько десятков миллионов гривен и этот процесс уже реализуется», – заявили в МинВОТ.

Координатор системы ООН в Украине Осмат Лубрани заверила, что реализация проектов развития мира для населения, проживающего на подконтрольных территориях, а также предоставление гуманитарной помощи для населения, проживающего на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и вблизи линии разграничения, являются приоритетными для ООН в Украине.