Луганская область в аутсайдерах по освоению выделенных на ремонт дорог денег

Лидерами по темпам освоения выделенных на ремонт дорог средств в Украине являются Ивано-Франковская, Хмельницкая области и Киев. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, ТОП-5 лидеров по итогам июля выглядит так: Ивано-Франковская - 89%, Хмельницкая области - 77%, Киев - 77%, Винницкая- 69% и Черновицкая области - 57%.

Худшие результаты в Луганской - 13%, Закарпатской - 13%, Ровенской - 14%, Черкасской - 15% и Полтавской - 15% областях.

"Дорожный фонд работает. Деньги - есть. Что мешает их тратить по назначению - спрашивайте у местных властей", - заявил министр.