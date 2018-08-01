Розенко рассказал, кому повысят пенсии

В Украине следующий этап пенсионной реформы – повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату. При наличии ресурса в Пенсионном фонде это состоится уже в текущем году.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире «5 канала», сегодня, сообщает Правительственный портал.

«Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют небольшие пенсионные выплаты, – это следующий этап пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства», – сказал он.

Розенко назвал абсолютно несправедливой ситуацию, когда люди с большим страховым стажем в октябре прошлого года получили минимальные, мизерные надбавки к пенсии. «Я надеюсь, что Министерство социальной политики выполнит соответствующие поручения и внесет на рассмотрение правительства, а правительство уже внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в законодательство, которые урегулируют этот механизм», – отметил вице-премьер-министр.

По словам Розенко, в правительстве нет дискуссии – нужно повышать пенсии или нет. «Все зависит от финансовых возможностей украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины. Этот вопрос достаточно масштабный, который включает и развитие экономики, и легализацию заработной платы, легализацию теневой занятости и динамику поступлений в Пенсионный фонд. Если все эти факторы сложатся и мы будем иметь реальный ресурс, я надеюсь, что еще в этом году мы объявим и осуществим эту инициативу», – подчеркнул он.