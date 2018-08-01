На границе с Венгрией могут разместить батальон горно-штурмовой бригады

Министерство обороны рассматривает возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что 1 августа министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак с рабочей поездкой посетил подразделения ВСУ, которые расположены в западных регионах Украины.

Также 1 августа в Ужгороде состоялось рабочее совещание министра обороны и председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в пгт Берегово, и развитие инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.