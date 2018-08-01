В ОРДЛО российские военные обстреляли толпу подростков

В Горловке российские военнослужащие обстреляли толпу подростков, в результате обстрела несколько подростков получили ранения.

Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, на оккупированных территориях участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных в адрес местных жителей.

"В Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, и несколько подростков получили огневые ранения", - сообщил Гуцуляк.

Отметим, что расследование инцидента начала "военная комендатура" так называемой "Донецкой народной республики".

Кроме того установлено, что российские пограничники усилили охрану границы, чтобы не допустить проникновения преступников, скрывающихся от следствия в России.