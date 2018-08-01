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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 40,2 тыс. человек

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда  на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, пересекли 42,2 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутовое" - 20/20.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 40,2 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8460 человек и 1010 транспортных средств;

"Марьинка" - 9500 человек и 1800 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8290 человек и 1580 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3920 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10100 человек.


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