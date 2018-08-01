На создание амбулаторий в Луганской области выделили 67 миллионов

В Луганской области на текущий год для создания амбулаторий в сельской местности из государственного бюджета правительство выделило почти 67 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации, будут созданы 11 амбулаторий.

Для области предусмотрено 66,9 миллионов гривен, из которых 14,8 миллионов гривен выделили из общего фонда государственного бюджета, 52 миллиона гривен - из специального.

Две амбулатории будут созданы в Кременной, в остальных населенных пунктах – по одной: в поселках Меловое, Подлесное, Беловодск, Новопсков, Троицкое, а также в селах Колядовка, Веселое, Лиман, Чмыровка.