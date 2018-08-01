Боевики за сутки осуществили 21 обстрел позиций сил ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на протяжении прошлых суток, 1 августа, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое военных ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки также выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил, организованы его поиски.

Боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино.

По данным разведки, 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения.