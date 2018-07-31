В зоне ООС продолжают фиксировать вражеские беспилотники

Путинские наемники продолжают вести разведку позиций украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах.

Представитель пресс-центра отметил, что за сутки зафиксированы 2 случая пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) НВФ, один из которых идентифицирован как «Орлан-10» российского производства.

«Враг продолжает ведение разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксированы 2 случая пролета вражеских БПЛА, один из которых идентифицирован как "Орлан-10" российского производства. Все они совершали полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины и пересекали ее. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы», – сообщил Стельмах.